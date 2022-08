Dam tot Damloop in nood, organisatie dringend op zoek naar vrijwilligers

De organisatie is nog hard op zoek naar meer mensen die willen en kunnen helpen bij het hardloopevenement. Bijvoorbeeld op een verzorgingspost, als verkeersregelaar, bij de kledinginname en uitgifte, helpen bij de opbouw, helpen op het parcours en nog vele andere taken.

Het Dam tot Dam Weekend op 17 en 18 september in Amsterdam en Zaandam is met ruim 70.000 deelnemers het grootste hardloopevenement van Nederland. Volgens de organisatie staat er wel al een groep vrijwilligers paraat om te zorgen dat het ook dit jaar weer goed verloopt, maar het is nog niet genoeg.

Hoe het komt dat er dit jaar zo weinig mensen zich hebben aangemeld is gissen volgens Beau Groot van Le Champion (organisatie van de Dam tot Damloop). "Hier weten we helaas niet direct een antwoord op. Wellicht dat mensen nog steeds uitjes, tickets en vakantie aan het inhalen zijn van corona?"

"Iedereen is van harte welkom en hard nodig om te helpen bij de Dam tot Dam evenementen. De werkzaamheden vinden plaats tussen Amsterdam en Zaandam. De sfeer is uitmuntend", aldus vrijwilligerscoördinator Fonda Dekker. "Veel vrijwilligers keren jaarlijks terug. Het voelt als een grote familie."

Twee vrijwilligers bij het sportweekend zijn John Smitter en Kees Moolhuijsen. Kees Moolhuijsen is mee gaan helpen nadat hij gestopt was met werken. "Het gaat bij de evenementen en vrijwilligerswerk er niet om wat je geeft, maar de voldoening die je ervoor terugkrijgt", vertelt hij opgewekt.

"Als je tijdens een evenement enthousiaste wandelaars kan begeleiden, die je bedanken en als je dan ook indirect de missie van Pink Ribbon kan ondersteunen, dan is mijn doel bereikt", vindt Moolhuijsen. Pink Ribbon is een organisatie binnen KWF Kankerbestrijding en zet zich specifiek in voor onderzoek naar borstkanker. Samen met Le Champion organiseren zij de Pink Ribbon Dam tot Dam wandeltocht, ook op 17 september.

John Smitter is al meer dan tien jaar vrijwilliger bij de Dam tot Damloop en geniet er nog elke keer van. "Ook omdat ik zelf zes keer mee heb gedaan met de loop", legt hij uit. "Er zijn altijd veel gezellige vrijwilligers en het publiek is heel enthousiast. De dankbaarheid van alle lopers – recreatief en toplopers – is groot en dat maakt dat het altijd een meer dan geslaagde dag is."