Bestuur West wil Erasmuspark zo inrichten dat honden én barbecueërs het kunnen gebruiken

Het Erasmuspark wordt, zeker in de zomermaanden, steeds populairder. Het stukje groen in West is al jaren een geliefde uitvalsbasis voor hondenuitlaters die hun hond los willen laten lopen. De laatste jaren maken ook andere bewoners graag gebruik van het park, dat ook nog eens voor fietsers een veelgebruikt knooppunt is geworden. Als het aan het stadsdeelbestuur ligt, moet een herinrichting de problemen oplossen.

Ze voelen zich verdrongen door andere parkbezoekers, liet een groep hondenbezitters eerder deze maand aan AT5 weten. Vooral tijdens warme dagen is het druk met bezoekers in het park in West, ook in het losloopgebied dat speciaal bedoeld is voor honden. Niet alleen maken zwemmers, zonaanbidders en barbecueërs gebruik van het groen, ook fietsers rijden vaak dwars door het park heen, terwijl dat laatste niet is toegestaan. Geen idee "Er zijn geen duidelijke regels, zelfs de politie weet het vaak niet", zei hondenbezitter Vladimir Chorchordin gisteren nog tijdens een stadsdeelcommissievergadering. "Mag mijn hond hier nog los? Kennelijk niet, want er zijn mensen die zeggen: haal je rothond weg, mijn kleed wordt vies."

Dat die regels onduidelijk zijn, beaamt ook stadsdeelbestuurder Ester Fabriek (PvdA). Volgens haar stond het lange tijd niet alleen slecht aangegeven op de inmiddels vervangen borden in en rond het park."We hebben ook onder de aandacht gebracht dat er gehandhaafd moet worden. Als de wijkagent en zijn collega’s in het park zijn, moet je ook handhaven. Je zou denken dat het niet nodig is om dat te zeggen, maar dat hebben we dus wel moeten doen." Nieuwe inrichting Ook fietsers weten volgens haar niet dat je eigenlijk niet in het park mag fietsen. "Toen we zelf in het park gingen kijken, speelde het zich voor onze ogen af: het is duidelijk dat het gebruikt werd als fietspad. Fietsers waren niet asociaal, maar hadden gewoon niet door dat het geen fietspad was." Volgens Fabriek gaat het met alleen tijdelijke oplossingen niet lukken: "Er zijn structurele oplossingen nodig om duidelijk te maken dat er iets moet veranderen."

Een herinrichting van het park moet een van die structurele oplossingen worden. "Het park wordt populairder en drukker, dus een betere inrichting is ook echt nodig." In het nieuwe Erasmuspark moet niet alleen ruimte zijn voor uitlaters en hun hond: "Honden kunnen een betere plek krijgen om los te lopen, maar we moeten ook kijken naar ruimte voor mensen die willen barbecueën", aldus Fabriek die nog eens benadrukt dat de herinrichting ook iets aan het fietsenprobleem moet doen. We maakten eerder dit item over de boze hondenbezitters in het park:

