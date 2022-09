Fobieën-kliniek zoekt iemand die makkelijk kan overgeven: "50 euro per keer"

"Er zijn best veel mensen die de angst hebben om zelf over te geven óf dat iemand in hun buurt moet overgeven", vertelt psycholoog Maartje Kroese. "Mensen durven daardoor bijvoorbeeld niet meer met de bus te gaan, bij anderen in de auto te zitten of naar een pretpark te gaan."

Kroese vertelt over de methode, Memrec, die is ontwikkeld aan de UvA. "Het is één behandelsessie en daarin moet je je angst volledig aangaan. Iemand geeft tijdens de sessie over, zodat je echt oog in oog staat met de angst. Daarna krijgt de patiënt een bètablokker die ervoor zorgt dat de aangeleerde link van de angst verzwakt." Na de behandeling komt de patiënt een paar dagen later terug om te kijken of het gewerkt heeft. Volgens Kroese werkt de behandeling goed. "Bij 85 procent van de gevallen werkt het."

Vinger in de keel of lauw bier

De reden dat de kliniek op zoek is naar een nieuwe overgever is omdat de vorige is gestopt. "Het was een student die het deed om een beetje extra bij te verdienen en heeft dat ongeveer een jaar gedaan. Hij gaat nu ergens fulltime aan de slag, dus zoeken we een nieuw iemand. We betaalden hem 50 euro per keer overgeven, maar we staan open voor een hoger tarief."

De nieuwe overgever van de kliniek moet in ieder geval twee keer per maand komen om te overgeven, maar dat ligt aan het aantal behandelingen. "Eén keer voor de behandeling en één keer voor de controle of de behandeling is gelukt. We hebben nu drie mensen op de wachtrij staan", vertelt Kroese. De overgever moet op commando kunnen overgeven, maar mag daar wel hulpmiddelen voor gebruiken. "Je kan je vinger in je keel stoppen bijvoorbeeld. De vorige overgever dronk weleens lauw 0.0 bier van tevoren of water met mosterdzaad erin, iets wat makkelijk er weer uit kan."

Op haar oproep heeft Kroese al veel reacties gekregen, al zeker dertig mensen zijn geïnteresseerd om de nieuwe overgever te worden van de kliniek.