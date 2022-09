Politie: brand eetcafé Amstelveenseweg aangestoken

De politie gaat ervan uit dat de brand in een eetcafé aan de Amstelveenseweg vannacht aangestoken is. De vermoedelijke dader is gezien.

Volgens de politie is er informatie dat diegene zich verdacht ophield bij het pand. Hij of zij is er te voet vandoor gegaan, in de richting van de Tweede Schinkelstraat.

"De recherche doet onderzoek naar de brandstichting en het bijbehorende motief", laat de politie weten. "Het team komt dan ook graag in contact met getuigen en/of betrokkenen."

De brand brak rond 3.15 uur uit. Omwonenden werden door hulpdiensten uit huis gehaald. Een van hen had rook ingeademd.