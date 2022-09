Amerikaans vrachtvliegtuig maakt voorzorgslanding op Schiphol

De bemanning had zelf om de hulpdiensten gevraagd. Die stonden paraat en zijn meteen na de landing naar de Atlas-Boeing toegesneld. De verkeersleiding heeft het vliegtuig laten landen op Zwanenburgbaan, om zo ander vliegverkeer dat op de Polderbaan landt niet in de weg te zitten.

Na ongeveer een kwartier te zijn geïnspecteerd op de Zwanenburgbaan is het toestel onder begeleiding van een luchthavenvoertuig naar het vrachtplatform getaxied. De Boeing was vertrokken uit de Kazachse stad Almaty en had Schiphol ook als eindbestemming.

Atlas Air

Atlas Air heeft voornamelijk vrachtvliegtuigen, waarvan de Boeing 747's met grote regelmaat op Schiphol te zien zijn. De maatschappij heeft ook enkele passagiersvliegtuigen die door andere maatschappijen of bedrijven kunnen worden gehuurd. Het hoofdkantoor staat in de buurt van New York City. New York's JFK Airport is een van de thuisbases van Atlas Air.