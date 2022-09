Stad NL V VNS United speelt eerste thuiswedstrijd in Eredivisie: "Maak het af, anders word je afgemaakt"

Ook voor zaalvoetbalvereniging VNS United uit Noord is het seizoen begonnen. Na zes jaar mogen ze zich nu meten met de allerbeste verenigingen van het land in de Eredivisie. Gisteravond speelden ze hun eerste thuiswedstrijd in sporthal De Weeren in Amsterdam Noord.

Vorige week speelden de Amsterdammers van VNS United hun allereerste wedstrijd van het seizoen in de eredivisie tegen de zaalvoetballers van Texel 94. Die wedstrijd verloren zij met één doelpunt verschil. Gisteren speelde de Amsterdammers in eigen stad tegen de Groene Ster uit Vlissingen. Ook deze wedstrijd werd gewonnen door de tegenstanders met een eindstand van 5-3. Volgens trainer Mohamed Bouchibti lag het aan het tekort aan conditie waardoor het in de laatste 8 minuten makkelijker was voor de tegenpartij om te domineren en dus te scoren. Ook had hij meer verwacht van de supporters en viel de opkomst hem tegen. Bouchibti hoopt dat er de volgende keer meer toeschouwers zullen zijn om zijn team aan te moedigen.

Quote "Met een groot toeschouwersaantal kunnen wij misschien boven ons kunnen uitstijgen" Mohamed Bouchibti, trainer vns united

Eén van de toeschouwers die wel aanwezig was, is Hicham. "Een goede uitlaatklep na een lange werkweek", zegt hij zelf. "Je leeft met iedereen mee, je zit dichter op het veld dan wanneer je een keer in de Arena zit, veel kleinere ruimte dus je moet het samen oplossen. De speler is meer in beweging dan de bal en dat maakt het spelletje ook interessant omdat je continu elkaar moet volgen." Voor wie VNS United toe wil juichen bij hun eerstvolgende thuiswedstrijd, is welkom op 30 september in sporthal De Weeren. Ze spelen dan tegen ZVV Den Haag.