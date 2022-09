Piet Schrijvers was "een blok cement waar je niet omheen kwam"

De 'Beer van de Meer' is niet meer. Oud-Ajacied Piet Schrijvers overleed afgelopen woensdag op 75-jarige leeftijd. Schrijvers stond meer dan 350 wedstrijden tussen de palen voor Ajax en maakte op zijn collega-Ajacieden zowel binnen als buiten het veld indruk .

Volgens Van Praag, inmiddels zelf ook 74 jaar oud, was Schrijvers een absolute persoonlijkheid. "Dat viel mij altijd heel erg op. Iedereen praatte en lachte graag met hem. Ik herinner me hem voornamelijk als een goede keeper, maar ook als een innemende persoonlijkheid. Absoluut een icoon."

"Als Piet op goal stond, dan kon je gerust gaan zitten. Hij maakte nauwelijks fouten als keeper", blikt oud-voorzitter van Ajax Michael van Praag terug op de kunsten van Schrijvers. "Als sluitpost van de verdediging was hij een blok cement. Daar kwam je niet omheen."

"Piet was een man met een geweldig arbeidsethos"

Ook oud-teammanager en perschef van Ajax, David Endt, prijst de persoonlijkheid van Schrijvers. "Het was een persoonlijkheid die gefundeerd was op een grote ambitie." Die ambitie kwam bij de Amsterdammers goed uit de voeten. Schrijvers mocht vijf keer zichzelf landskampioen noemen met Ajax.

Volgens Endt was Schrijvers vooral meer dan een speler waar je alleen wat aan hebt op het veld. "In de kleedkamer zat hij niet alleen maar te wachten tot de wedstrijd begon, hij kon spelers motiveren. Piet was een man met een geweldig arbeidsethos. Een man uit één stuk, met zijn mooie zachte kanten."

Ajax houdt vooraf aan de wedstrijd van vanavond tegen sc Heerenveen een minuut stilte ter nagedachtenis aan Schrijvers. Hij wordt aanstaande dinsdag in besloten kring begraven.