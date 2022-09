Omgevallen Carver leidt tot bezorgde telefoontjes: politie gebruikt afzetlint

De bestuurder had in de middag een eenzijdig ongeluk gehad. Hij of zij was daarbij niet gewond geraakt en zou de Carver zelf laten weghalen.

In de avond was dat nog steeds niet gebeurd. Omdat agenten er niet telkens voor wilden terugkomen, hebben ze rond 23.30 uur hun afzetlint gebruikt om duidelijk te maken dat de politie op de hoogte was van het ongeluk.

Het was toen nog niet duidelijk wanneer de Carver, die door het ongeluk beschadigd is geraakt, opgehaald wordt.