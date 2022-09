Bestelbus ramt pijlwagen, bestuurder onder invloed

Een bestuurder van een bestelbus is vannacht op de Verlengde Stellingweg in Oostzaan, net buiten Noord, op een pijlwagen van Rijkswaterstaat gereden. Hij was onder invloed van drank of drugs.

Het eenzijdige ongeluk vond rond 22.45 uur plaats. Naast de politie werd er ook een ambulance opgeroepen.

De bestuurder heeft daarna moeten blazen en een sneltest voor drugs moeten doen. "Hij was onder invloed", zegt een politiewoordvoerder. "We weten niet precies waar van."

De man is voor controle per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is ook bloed afgenomen. Dat bloed wordt verder onderzocht, zodat duidelijk wordt wat de man had gebruikt of gedronken.

Hij is daarnaast aangehouden wegens het vermoeden van het rijden onder invloed. Na verhoor mocht de man wel naar huis. Via het Openbaar Ministerie krijgt hij later te horen of hij een boete krijgt, of dat er een 'ander vervolg' komt.