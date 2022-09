Barkeeper op Damrak loopt hersenschudding op na mishandeling

De barkeeper van een restaurant aan het Damrak wordt in juli mishandeld door een man nadat hij niet naar de wc mocht van de barkeeper. Hij krijgt zulke harde klappen tegen zijn hoofd dat hij een hersenschudding oploopt. In Bureau 020 deze week de beelden.

Het slachtoffer is op de middag van donderdag 28 juli aan het werk achter de bar als er een man binnen komt lopen. De man vraagt in het Engels of hij even zijn handen kan wassen, de barkeeper geeft aan dat dat niet kan. Ook naar de wc gaan kan alleen als je een klant bent. Het slachtoffer gaat verder met werken als hij ineens een stapel servetten op zich afkrijgt.

Het slachtoffer zegt tegen de man dat hij de zaak moet verlaten, maar dat gebeurt niet. Sterker nog, de man begint het slachtoffer uit te schelden. En ook daar blijft het niet bij. Als het slachtoffer de man naar buiten begeleidt, voelt hij ineens een klap tegen zijn hoofd.

Impact op dagelijks leven

Hij krijgt drie harde stoten tegen de zijkant van zijn gezicht. Als de onbekende man vervolgens weg is, beseft het slachtoffer pas wat er gebeurd is. Hij voelt zich niet goed en belt de hulpdiensten, die hem adviseren om naar het ziekenhuis te gaan.



"Daar blijkt dat hij een forse hersenschudding heeft opgelopen. Een verwonding die over het algemeen grote impact heeft op het leven van mensen", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Wij willen graag weten wie er verantwoordelijk is voor de mishandeling van deze barkeeper op klaarlichte dag. Heeft u nou informatie over de verdachte deze zaak, laat het ons dan weten."