Misdaad NL V Telefoondiefstal in Reguliersdwarsstraat op beeld

In de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 juli worden twee collega's in de Reguliersdwarsstraat los van elkaar bestolen van hun telefoon door zakken- en tassenrollers. In Bureau 020 deze week de beelden van een van de twee incidenten.

Op de beelden is te zien hoe een koppel die nacht voor de ingang van een club in de Regulierswarsstraat gaat staan. Een van de twee werkt bij de club, maar hij is die nacht vrij. Dan komen er twee mannen naar hen toe, de twee benaderden hen kort daarvoor ook al. Ze zijn erg opdringerig en blijven het koppel aanspreken. Duw Een van de twee wil meerdere keren zijn jas aan het vrouwelijke slachtoffer geven omdat het koud is, telkens zegt ze dat ze dat niet wil. Op een gegeven moment duwt het mannelijke slachtoffer de twee weg. Ze lopen vervolgens naar de overkant van de straat en gaan daar andere mensen lastigvallen. Als het mannelijke slachtoffer kort daarna zijn telefoon wil pakken, blijkt die weg te zijn uit zijn tas, de twee verdachten zijn dan al weg. Later hoort dit slachtoffer dat er eerder die avond in dezelfde straat ook een collega van hem is bestolen van zijn telefoon.

Knuffelen Een van de twee verdachten op de beelden, degene met de pet, kwam naar hem toe en begon hem ineens te knuffelen. Die verdachte was dus vermoedelijk betrokken bij zowel het zakkenrollen als het tassenrollen. De andere man wordt verdacht van betrokkenheid bij het tassenrollen.



"Zeker in drukke gebieden is het goed om alert te zijn op mensen die plotseling op je afkomen, heel amicaal doen en je aandacht vragen", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Wees je ervan bewust dat niet iedereen altijd het beste met je voorheeft en dat helaas sommige mensen uit zijn op je spullen. In deze specifieke casus zijn we op zoek naar die twee specifieke verdachten op beeld. Weet jij meer over hen? Laat het ons dan weten."