Kwart Essent-klanten moet straks 1000 euro bijbetalen door hoge energieprijzen

Zeker 25 procent van de klanten van Essent moet vrezen voor een eindafrekening van 1000 euro vanwege de hoge energie- en gasprijzen. Dat vertelde Resi Becker, de CEO van het bedrijf, dinsdagavond tijdens een expertmeeting in de gemeenteraad. Slechts vijf procent van de klanten verhoogt na advies hun maandbedrag. "Het probleem is nog nooit zo groot geweest als nu. Ik heb heel veel zorgen."

Volgens de CEO moet niet alleen de landelijke overheid financiële hulp bieden: ook de gemeente zou bij moeten springen. Daarnaast wijst ze op verduurzaming van huizen. "We willen voor isolatie van woningen onder meer de wijk in." Ook wil Essent weer kijken naar het aanbieden van vaste contracten, om klanten zo meer rust te geven. Veel mensen zijn namelijk uit een contract gelopen en krijgen maandelijks een nieuw tarief.

Verschillende experts kwamen vanavond op uitnodiging van de PvdA-fractie naar de gemeenteraad. In de Stopera praten ze raadsleden bij over de energiecrisis, waar zowel politici als deskundigen zich grote zorgen over maken.

De zorgen leven niet alleen bij Essent, ook Vattenfall is pessimistisch over de toekomst. Bij Vattenfall betaalt op dit moment tien procent van de klanten fors te weinig en nog een 30 procent in minder mate te weinig.

"We maken ons over 50 procent meer klanten dan normaal zorgen over de betaling", vertelde manager Martin Neef, die erop toe moet zien dat klanten tijdig betalen. Bij de vroegsignalering komen 20 procent meer meldingen binnen. "De telefoon staat bij ons roodgloeiend." Het gemiddelde contract is nu 6500 per jaar, waar het voor de crisis nog 2000 euro was.

Sociale incasso heeft volgens Neef geen zin meer "Dat bieden we normaal gesproken aan, maar het gat is zo groot dat we dat moeten overbruggen. Het grote gat is heel zorgelijk."

Zelf gas afsluiten

In sommige gevallen zoeken bewoners zelf naar oplossingen, liet woningstichting Rochdale doorschemeren. "We ontvangen signalen dat mensen zelf hun gasaansluiting aan het verwijderen zijn en pelletkachels kopen", vertelde Imme van Dijk, Adviseur Strategie Duurzaamheid bij de stichting. "Deze andere types kachels zijn gevaarlijk." Uit Rotterdam zijn al verhalen gekomen van mensen die hun cv-ketel laten afsluiten op piekmomenten van stroomgebruik. "Dat is levensgevaarlijk", benadrukte Laetitia Ouillet van energiecoöperatie De Windvogel.