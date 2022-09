Taylor en 38-jarige Pasveer debuteren in selectie Oranje

Remko Pasveer en Kenneth Taylor maken hun debuut in de selectie van het Nederlands elftal. In totaal heeft bondscoach Louis van Gaal acht Ajacieden geselecteerd voor de Nations League-duels met Polen en België.

Als de 38-jarige Pasveer daadwerkelijk in actie komt, wordt hij na Sander Boschker de oudste debutant én speler in het Nederlands elftal. De selectie is een mooie beloning voor de sterke seizoensstart van Pasveer, die bij Ajax inmiddels de onbetwiste nummer 1 is. En ook Taylor is er dus voor het eerst bij. De middenvelder, die dit seizoen een basisplaats veroverde, kwam al voor meerdere jeugdteams van Oranje uit. Devyne Rensch maakt na een afwezigheid van meer dan een jaar zijn rentree in de selectie.

Verder heeft Van Gaal ook Daley Blind, Jurriën Timber, Davy Klaassen, Steven Berghuis en Steven Bergwijn geselecteerd. Brian Brobbey zat nog wel in de voorselectie, maar de spits is een van de zeven afvallers. Op donderdag 22 september neemt Nederland het in Warschau op tegen Polen, op zondag 25 september is België de tegenstander in de Johan Cruijff Arena.