Woning geraakt door kogel in Zuidoost

Een woning aan het Veenendaalplein in Zuidoost is vanavond beschoten. Het raam is geraakt door een kogel.

Rond 19.30 uur werd er op straat geschoten. "Er waren meerdere mensen in de woning, maar er is niemand gewond geraakt", zegt een politiewoordvoerder. "Gelukkig maar, want er had zomaar iemand geraakt kunnen worden."

Het is niet bekend of deze woning ook daadwerkelijk het doelwit was van de schutter. "De toedracht is ons onbekend", zegt de woordvoerder. "Ook is het niet duidelijk wie hier bij betrokken waren."

De Forensische Opsporing van de politie heeft sporenonderzoek. De politie hoopt daarnaast dat de schutter te zien is op camerabeelden van buurtbewoners en vraagt getuigen zich te melden. "Anoniem kan ook."