Sloten 100 jaar geleden geannexeerd: "Geen feestdag, maar ook geen dag om te treuren"

Guido Frankfurther, die het initiatief nam voor de gedenksteen, noemt de dag 'geen feestdag, maar ook geen dag om te treuren'. "Er was destijds veel om die annexatie te doen en die heeft goede ontwikkelingen met zich meegebracht, maar de nadelen hebben we hier ook ondervonden. Zo kwamen er enerzijds versnelde aansluitingen op alle grootstedelijke nutsvoorzieningen, maar verdwenen door de grootschalige woningbouw en komst van winkelcentra ook alle meer dan 20 winkels op het dorp."

"De verrader van Sloten"

Op de steen is een citaat uit de krant De Standaard van 31 december 1920 opgenomen: "Waarlijk, ’t

platteland wordt er niet mooier en beter op wanneer ’t wordt omhangen met grootsteedsche kledij".

Het overgrote deel van de inwoners was destijds tegen de annexatie door Amsterdam, die in Den

Haag werd doorgedrukt door een Slotense wethouder die tegelijkertijd lid was van de Tweede

Kamer. Hij werd dan ook "De verrader van Sloten" genoemd.