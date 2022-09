Tientallen magneetvissers halen schroot uit het water voor zieke baby Roxy

De vissers verzamelden zich vanochtend vroeg al bij de Kostverlorenvaart in West. "Ze heeft een hersentumor en het gaat heel slecht met haar. Er is gewoon veel geld nodig voor een crowdfunding om haar te helpen", vertelt Jan, organisator van de actie. "Glenn is een heel goede vriend in de magneetviswereld en daar strijden we vandaag voor", vult magneetvisser Olaf aan.

"Mijn dochter heeft een tumor ter grootte van een tennisbal", vertelt vader vader Glenn. "Die zit achter haar ogen met uitzaaiingen naar haar ruggenmerg. Een stuk of honderd kleine uitzaaiingen. Dat is wat er nu op het moment speelt." Omdat de chemotherapie niet aansloeg, kijken de ouders van Roxy nu naar mogelijke behandelingen in de Verenigde Staten en Israel.

De magneetvissers haalden onder meer fietsen, een winkelwagen en een lege kluis uit het water. "Het mooiste zou een kluis met goud zijn", aldus een van de vissers. Bij elkaar wisten de vissers zo'n drieduizend euro aan schroot op te vissen. Wie Roxy wil helpen kan een donatie doen op deze crowdfundpagina.