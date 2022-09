Proeftuin voor inspraak verenigt én verdeelt Frans Halsbuurt

Een buurt wordt wel vaker opnieuw ingericht, maar de herinrichting van de Frans Halsbuurt in Zuid is bijzonder. Het opnieuw bestraten en beplanten van de uiterste noordwesthoek van de Pijp is een lange tijdlijn van vergaderingen, inspraakmomenten en bijpraatsessies. Een succesvol proces, vinden betrokken buurtbewoners - maar anderen blijven teleurgesteld achter, alle democratie ten spijt.

“Als de vleugelnoten verdwijnen, kijk je door de straat direct tegen de hoogbouw op het Heinekenplein aan”, zegt Jan de Visser. Hij woont sinds 1982 in de buurt. Die bomen maken de straat prachtig, vindt hij - de els die ervoor terugkomt noemt Jan ‘een sprietje’. “Die hoge vleugelnoten brengen ook verkoeling. Dat lijkt me met een opwarmende stad geen overbodige luxe.”

Wie het nauwe straatje inloopt, kan niet om de vleugelnoten heen. In het midden van de twee straatdelen staan ze in clusters van vier bij elkaar. Hoog groeien ze, tot aan de daken van de negentiende eeuwse huizen. Voorstanders van behoud van de bomen noemen ze majestueus. Eerder was er al succesvol verzet om ze te behouden voor de buurt. Nu lijken ze toch te moeten wijken.

Zwart op wit staat het, op pagina 15 van de in mei 2019 opgestelde Nota van Uitgangspunten Herinrichting Frans Halsbuurt. ‘Alle bomen blijven bestaan.’ Maar ruim drie jaar, talloze vergaderingen en enkele bomeneffectanalyses later, zijn er toch kapvergunningen aangevraagd voor elf bomen. Ook acht vleugelnoten in de Eerste Jacob van Campenstraat zullen verdwijnen. De belofte is om daarvoor in de plaats acht andere bomen - van het type ‘alnus glutinosa’, ofwel zwarte els - te planten.

Maar democratie betekent niet dat iedereen zijn zin krijgt. Een groep bewoners laat steeds luider de onvrede blijken over wat zij zien als gebroken beloftes van een onbetrouwbare gemeente. Een belangrijk twistpunt: acht grote bomen in de Eerste Jacob van Campenstraat.

Inspraak

Maar het besluit over de bomen is niet lichtzinnig gemaakt, zeggen andere buurtbewoners. Zij vertellen hoe de buurt uitgebreid is gehoord en betrokken bij de plannen voor de herinrichting. Bart Thimbles vertelt hoe hij de afgelopen acht jaar veel heeft vergaderd over de toekomst van de buurt. “Ik heb me vooral sterk gemaakt voor een groene buurt. En ik was enorm tegenstander van de bomenkap.”

In de zogeheten groengroep, één van de participatiegroepen die de gemeente heeft opgezet, komt Bart tot inkeer. “Die groep was een gemêleerd gezelschap met veel expertise. Een buurvrouw bleek landschapsontwerper te zijn, weer een ander lepelde zo allemaal Latijnse boomnamen op.” Het inspraaktraject levert een hecht clubje bewoners op. “Daar zijn ook weer nieuwe buurtinitiatieven uitgekomen. En ook vriendschappen, omdat je in je spaarzame vrije uren met elkaar hier tijd voor inruimt.” Bovendien wijst Bart erop dat al het groen zal zorgen voor veel extra verkoeling in de buurt. “Al het groen zorgt voor minder hitte dat in de straten blijft hangen. Da’s veel beter dan één pand in de schaduw zetten. ”

De groengroep is maar één voorbeeld van de inspraakmogelijkheden. Een andere groep houdt zich bezig met de openbare ruimte en denkt mee over rijrichtingen en laad- en losplekken. Daarnaast wordt een buurtvereniging opgetuigd, die de wensen van bewoners overbrengt aan de werkgroepen. En op informatieavonden kunnen bewoners inbellen en vragen stellen waarna ze vanuit een modern vormgegeven studio worden bijgepraat door ambtenaren en bestuurders.