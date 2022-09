Wat betekent Prinsjesdag voor Amsterdammers? "Pas tevreden als ik het eind van de maand red"

Koning Willem-Alexander houdt traditiegetrouw op de derde dinsdag van september de troonrede. Daarin worden de belangrijkste financiële plannen voor komend jaar aan het land verteld. De stijgingen van energieprijzen en de inflatie stonden vandaag centraal. AT5 sprak drie Amsterdammers over de gevolgen. Want wat gaan de minima, studenten en de ondernemers hiervan merken?

Er wordt voor energiemaatschappijen een energieprijsplafond ingesteld. Dat wil zeggen dat er van tevoren een maximum bedrag wordt afgesproken waar niet overheen mag worden gegaan. Dat bedrag geldt tot een bepaalde hoogte, daarna wordt de energieprijs marktconform. Wat die prijs gaat worden is nog niet bekend. De maatregel gaat op 1 januari 2023 in, maar mogelijk wordt dat al aankomende november. "Ik zit elke dag onder dekentjes om verwarming te besparen, maar het is voor heel veel mensen goed."

Stella de Swart had een goede baan in de mode. "Toen gebeurde het dat mijn relatie stuk liep, ik mijn baan kwijtraakte én ik baarmoederhalskanker kreeg. Ik kwam in een neerwaartse spiraal terecht en daardoor kwam ik in de bijstand." Inmiddels is ze eruit, maar ze maakt nu gebruik van de BBZ (besluit bijstandsverlening zelfstandigen), waardoor ze kan werken naast haar uitkering.

Hogere studiebeurs

Dat de studiebeurs terugkomt, dat was al bekend. Maar vandaag werd ook gepresenteerd dat de studiebeurs met 165 euro wordt verhoogd voor de jaren 2023 en 2024. Dat klinkt mooi, maar volgens ASVA-voorzitter Aziza Filal is dit nog niet waar het heen moet. "Over een jaar zitten we weer met precies hetzelfde probleem. Dat studenten in armoede leven is niet oké en daar willen wij voor vechten."

Volgens de ASVA moet er structureel verandering komen, ook bij de zorg- en de huurtoeslagen. "Want leven in Amsterdam is gewoon heel erg duur."