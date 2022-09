Fietsen uit depot 'die tegen een stootje kunnen' naar Oekraïense hulpverleners 

Tweeduizend fietsen uit het fietsdepot in het Westelijk Havengebied worden door de gemeente Amsterdam gedoneerd aan medisch personeel en vrijwilligers in Oekraïne. Stichting Zeilen van Vrijheid had de gemeenteraad om de donatie gevraagd en brengt de fietsen zelf naar het land.

Hulpverleners moeten soms kilometers reizen om hun werk in het land te doen en vaak is er geen brandstof beschikbaar. Een fiets kan dan de uitkomst zijn om medische hulp of voedsel naar mensen in nood te brengen.

Zeilen van Vrijheid, is opgericht door Veronika Mutsei, een Amsterdamse die in Kiev is geboren. Ze is vaker met hulpmiddelen naar Oekraïne gereden en haar werd regelmatig om fietsen gevraagd. "Die zijn er in bepaalde gebieden helemaal niet. Ze zijn gestolen of vernietigd door bommen", legt Mutsei uit aan de NOS.

Geen dure of elektrische fietsen

Mutsei benadrukt dat ze geen dure of elektrische fietsen nodig heeft maar degelijke fietsen die tegen een stootje kunnen. De fietsen worden in de kleuren van de Oekraïense vlag geschilderd voordat ze naar het land gaan. Ook kinderfietsen gaan mee: "De kinderen krijgen hiermee langzaam hun leven terug, ondanks dat de oorlog nog niet voorbij is."

Naast de tweeduizend fietsen die naar Oekraine gaan, worden er ook fietsen gedoneerd aan de Amsterdamse opvanglocaties waar Oekrainse vluchtelingen verblijven. in Het college hoopt zo dat de vluchtelingen in de stad zelfredzamer worden.