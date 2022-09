Kale & Kokkie special: de hele Ajax-selectie langs de meetlat

De eredivisie ligt even stil voor interlands. Tijd voor Kale & Kokkie om een tussenbalans op te maken na 7 competitiewedstrijden en twee duels in de Champions League. Ze zagen een glimp van het nieuwe totaalvoetbal en een paar onbegrijpelijke missers. De oer-supporters gaan de hele opstelling én de kantoren in de Arena door: "Ajax mist een vechter als Bogarde in de staf".