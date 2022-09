Woning, scooter en horecazaak onder vuur genomen in Noord

Een woning en een scooter zijn vannacht beschoten in de Van der Pekstraat in Noord. Dat gebeurde rond 3.30 uur. Daarnaast is er op de Hagedoornweg een horecazaak onder vuur genomen.

Agenten troffen na een melding over schoten in de Van der Pekstraat ongeveer zes kogelhulzen op straat aan. In een woning zaten meerdere kogelgaten en in een scooter zat een kogelinslag. Er bleek niemand gewond te zijn geraakt. De Forensische Opsporing heeft sporenonderzoek gedaan en foto's gemaakt.

Vanochtend kwam er ook een melding van een beschieting op de Hagedoornweg. Daar bleek een horecazaak het doelwit te zijn geweest. "Wanneer dat is gebeurd is onbekend", zegt een woordvoerder van de politie.