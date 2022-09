Man ernstig gewond na inslaan van raam in Osdorp

Een man is zondagavond ernstig gewond geraakt toen hij bij een ruzie een raam van een woning insloeg. Hij is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

De man had zich volgens de politie 'behoorlijk gesneden' bij het incident. Hij stapte vervolgens in een auto richting het ziekenhuis. Bij Langswater reden hulpdiensten het slachtoffer tegemoet en konden zij hem hulp bieden.

Het slachtoffer is in de ambulance langdurig behandeld, onder meer door een trauma-arts, meldt een ooggetuige. De brug bij Tussen Meer was vanwege het incident enige tijd afgesloten. De man zal nog worden verhoord over het inslaan van het raam.