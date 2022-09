In de buurt van metrostation Jan van Galenstraat is gisteravond een dode python gevonden. De politie is op zoek naar de eigenaar van het dier.

De slang werd iets na 20.00 uur in de bosjes in de buurt van het metrostation gevonden door een voorbijganger. Die waarschuwde vervolgens de politie. Het is onduidelijk hoe het dier aan zijn eind is gekomen.