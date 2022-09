Heisteeg in Centrum wordt voetgangerspad

De Heisteeg in het centrum, die het Singel met het Spui verbindt, wordt een verplicht voetgangerspad. Fietsers die nu nog door de Heisteeg fietsen moeten straks via het Singel richting de tramhalte van het Koningplein fietsen. Dat stuk gracht gaat veranderen in een fietspad in beide richtingen.