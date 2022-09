Legendarische trainer van boksschool Albert Cuyp Ruud van der Linden overleden

Dat laat oud-bokser en goede vriend Pedro van Raamsdonk weten aan AT5. Volgens Van Raamsdonk was Van der Linden ontzettend belangrijk voor de sport en het boksteam. "Door hem hebben we de hele wereld kunnen zien. Ruud vond het belangrijk om te reizen, in het buitenland leerde je volgens hem het meeste als bokser." Van Raamsdonk, zelf opgeleid door Van der Linden, ging uiteindelijk zelfs naar de Olympische Spelen.

Jongens van de straat halen

Het boksteam, want volgens Van der Linden was het een team en geen school, werd opgericht in 1967 als onderdeel van de Vereniging tot bescherming van het Schoolkind. "Hij hield jongens van de straat en gaf hen boksles", aldus Van Raamsdonk. Vele van hen wisten nationale én internationale titels binnen te halen en daardoor kreeg het boksteam een grote naam in de sport.

Van der Linden vertelde zelf in een eerder interview met MUG Magazine over de jongens van de straat houden. "Dat begon in de jaren zeventig met de Surinamers die naar Nederland kwamen, daarna volgden de Turken en Marokkanen en later de Afghanen. Ze mochten bijvoorbeeld op zondagochtend meetrainen bij de Bosbaan en kregen na afloop een kopje thee met een koekje."