Man beroofd van peperduur horloge op Oosterdokskade

Na een etentje met wat vrienden loopt een man in juli over de Oosterdokskade, als er ineens een onbekende man op hem duikt. De man heeft het gemunt op het dure horloge van het slachtoffer. De verdachte verliest zijn schoen en rugtas, maar het horloge heeft hij te pakken. In Bureau 020 deze week beelden waarop de verdachte is te zien.