Woningoverval in Gein, twee verdachten opgepakt

De overval gebeurde rond 16.15 uur. "Een van de verdachten werd in de buurt aangehouden, de ander iets verder uit de buurt", vertelt een politiewoordvoerder.

Bij de overval is niemand gewond geraakt. Of er iets buit is gemaakt en of de daders met een wapen hebben gedreigd, wil de politiewoordvoerder vanwege het onderzoek niet zeggen.

Een van de verdachten werd bij de Gaasperplas opgepakt. "Inzoomend zie je iemand met ontbloot bovenlichaam op de grond liggen. Later heeft de politie nog wat 'bewijsstukken' in zakken gestopt en een snuffelhond laten rondlopen." De verdachte zou volgens haar zijn gaan zwemmen.

De recherche doet verder onderzoek naar de woningoverval.