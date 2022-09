World Padel Tour in de stad: "Laagdrempelig om te spelen, leuk om te kijken"

De World Padel Tour is voor het eerst in Nederland. Vanaf vandaag strijden de beste padelspelers van de wereld om de winst in de Centrale Markthal in West. Het toernooi is voor de komende drie jaar naar Nederland gehaald in de hoop nog meer fans te creëren voor de snelstgroeiende sport van ons land. "Iedereen die inmiddels verliefd is geworden op dit spelletje, gaat het toernooi omarmen."