Zes jaar geleden werd ze ontvoerd, maar nog altijd is Insiya niet terug

Het is vandaag precies zes jaar geleden dat de toen 2-jarige Insiya op brute wijze wordt ontvoerd uit een woning in de Watergraafsmeer en illegaal meegesmokkeld naar India. En nog altijd is ze niet terug. Eerder dit jaar maakte AT5 deze reconstructie over de ontvoering, wat er allemaal is gedaan om Insiya te herenigen met haar moeder en hoe het kan dat ze nog altijd niet terug is in Nederland.