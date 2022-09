Medewerkers Bijenkorf Amsterdam leggen voor het eerst sinds jaren 70 het werk neer

Medewerkers van de Bijenkorf in Amsterdam leggen vanmiddag om 13.30 uur het werk neer. Het is voor het eerst sinds de jaren 70 dat er wordt gestaakt. Linda Vermeulen van FNV Handel vertelt dat de medewerkers een hoger loon willen, omdat ze nu vaak maar net rondkomen.

"De medewerkers verdienen veel minder dan je zou denken", vertelt Vermeulen aan NH Nieuws. "Het is een chic warenhuis. In Amsterdam kom je ook op een marmeren vloer naar binnen en als je naar de loonstrookjes van de winkelmedewerkers kijkt, dan schrik je je rot." Ze vertelt dat mensen vaak bruto onder de 14 euro per uur verdienen. "Mensen verdienen bijvoorbeeld 11,80 euro per uur of 12,20 en zeker in deze tijd kun je daar steeds moeilijker van rondkomen."

Vandaag staat de staking in Amsterdam op het programma, maar Vermeulen sluit niet uit dat andere winkels op een ander moment zullen volgen. "De boosheid is Bijenkorf breed en we beginnen in Amsterdam."

De Bijenkorf zit al lang op de Dam, er zijn ook medewerkers die er al heel lang werken. "We zien mensen die er 10, 20 of soms al 30 jaar werken. Zowel van de mensen die er langer werken als de mensen die net nieuw zijn, zijn de lonen maar net boven het minimumloon. Ik sprak laatst een medewerker, die werkt er al 30 jaar en verdient 13,70 euro per uur. Dat is schandalig." Het minimumloon ligt op 10,50 bruto per uur in de sector.