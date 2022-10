Het laatste rondje: steeds meer bruine kroegen verdwijnen uit de stad

Amsterdamser kan het bijna niet: een tapijtje op tafel, een fluitje Amstel en de naam van de kroeg in krulletters op het raam. Toch heeft de traditionele bruine kroeg het moeilijk. Steeds meer kroegen veranderen of sluiten de deuren. En dat terwijl de kroeg van oudsher een belangrijke buurtfunctie heeft. "Dit soort kroegen heb je nog maar weinig. Ik heb sleutels van demente mensen, die als ze de weg kwijt zijn hierheen komen."

Vandaag vindt in Amsterdam de eerste editie van de Dag van de Bruine Kroeg plaats. "We wilden de bruine kroeg een beetje in het zonnetje zetten", vertelt organisator Tim Blank. "De bruine kroeg heeft het de laatste jaren best lastig gehad. Het publiek is verouderd en is uit de stad verhuisd. Door het rookverbod zijn veel mensen weggebleven en nu zie je weer dat de energie- en graanprijzen stijgen."

Bea Smit-Servais van café Hermes op de Ceintuurbaan vult aan: "Ik denk dat we de laatste drie jaar ongeveer 300 stamgasten zijn verloren. Die zijn overleden, zitten in een verzorgingstehuis, of zijn bij hun kinderen gaan wonen. En die mis je echt", vertelt ze.

Onder druk

Jeroen Slot, data-onderzoeker bij de gemeente Amsterdam, stelt dat het aantal cafés in de stad de afgelopen twaalf jaar met ongeveer een kwart is afgenomen. Volgens hem is die daling nog sterker bij bruine kroegen.

Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam ziet ook dat bruine kroegen het moeilijk hebben. "We zien dat de bruine kroegen in Amsterdam onder druk staan", vertelt een woordvoerder. "De kroegen zitten vaak in panden met hoge huren en verkopen vaak voornamelijk drank. En natuurlijk raken de personeelstekorten en hoge energiekosten deze sector ook."