Terug op het oude nest: Emanuelson maakt debuut bij amateurteam Ajax

Emanuelson deed op De Toekomst een helft mee tegen sc Genemuiden. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 0-0. Ajax Amateurs degradeerde vorig seizoen uit de derde divisie en komt nu uit in de vierde divisie B., het vijfde niveau in Nederland. In het Ajax-team spelen ook oud-Ajacieden Lesly de Sa, Dico Koppers, Rydell Poepon en Atilla Yildirim.

De inmiddels 36-jarige Emanuelson belandde in 1994 in de jeugdopleiding van Ajax. Tussen 2005 en 2011 zou hij 255 wedstrijden in het eerste spelen. In die periode kwam Emanuelson ook 17 keer uit voor het Nederlands Elftal. In de winter van 2011 vertrok de vleugelspeler naar AC Milan.

Vanaf 2017 speelde Emanuelson voor FC Utrecht. In de zomer besloot hij te stoppen als prof en sinds dit seizoen is Emanuelson assistent-trainer bij de beloften van de Utrechters.