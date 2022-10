Dag van de Voorschool: "Goede aansluiting op groep 1"

In Amsterdam Informeert spreken we hem over de voorschool.

Dilara is twee jaar oud en gaat naar de voorschool. Haar vader, Idris, koos voor de voorschool nadat Dilara heel bescheiden was geworden in de corona periode. Een periode met weinig sociale interactie. En met succes. "Dilara vindt het echt heel leuk op de voorschool. Elk weekend vraagt ze zich af wanneer het weer maandag is om weer naar school te gaan," vertelt Idiris. Daarnaast zorgt de voorschool voor veel sociale interactie met andere kinderen. "Kinderen kunnen samen spelen, zo leert ze om in drukkere omgevingen om te gaan met andere kinderen. En het is leuk dat ze zich zo voorbereiden op groep 1."

Het doel van de voorschool is om kinderen voor te bereiden op het basisonderwijs. Diane Johnston is pedagogisch medewerker op IKC Het Talent. "We werken op de voorschool samen met de basisschool zodat de lessen goed aansluiten op groep 1. We geven aandacht aan alle ontwikkelgebieden. We volgen een vast programma om ervoor te zorgen dat alles aan bod komt." Taal is een belangrijk onderdeel van de voorschool. "Tijdens alle activiteiten komt taal aan bod. Ook tijdens het puzzelen bijvoorbeeld. Waar we bespreken wat we zien op het plaatje."