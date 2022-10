Vooralsnog geen oplossing voor dagbesteding Kwekerij Osdorp

Rijxman onderzocht op verzoek van gemeenteraadsleden wat voor eventuele oplossingen er nog mogelijk zouden zijn. Er lijkt echter nog weinig mogelijk. Financiële steun, zoals een extra subsidie of extra opdracht, kan bijvoorbeeld volgens haar niet omdat de activiteiten volledig zijn aanbesteed.

Faciliteren

Wat dus nog wel kan, is dat aanbieders afspraken met andere aanbieders 'binnen de kaders van de gegunde opdracht'. "Als Landzijde met andere aanbieders wenst te verkennen welke oplossingen hierin mogelijk zijn, kan de gemeente dit binnen de grenzen van het aanbestedingsrecht faciliteren", schrijft Rijxman. "Het is goed om te bedrukken dat deze oplossingen medewerking vragen van andere aanbieders die een opdracht gegund hebben gekregen en ruimte hebben."

Volgens Rijxman was de belangstelling voor het uitvoeren van dagbesteding groot. Bovendien wilden bijna alle uitvoerders meer cliënten. Daardoor zijn er uiteindelijk minder aanbieders dan eerst gekozen. Bij het kiezen keek de gemeente naar 'hun score en rangorde'. Ze zegt dat het stadsbestuur vindt dat de uitkomst van de aanbesteding positief is, maar zich ook realiseert dat het een teleurstelling is voor sommige aanbieders en cliënten.

Evalueren

De wethouder omschrijft de aanbesteding als een 'intensief traject'. Een aantal cliënten zal nu moeten wisselen van dagbestedingsplek of aanbieder. De gemeente wil dat 'nauwlettend in de gaten houden'. "Als ook deze fase achter de rug is dan is dat een goed moment om terug te kijken en de aanbestedingsprocedure te evalueren", vindt Rijxman.

Op de dagbesteding van Kwekerij Osdorp werken mensen die niet makkelijk meekomen op de reguliere arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld verslaving of psychische problemen. Landzijde kreeg een minder grote opdracht en zei daarom te moeten stoppen. Raadsleden gaven vorige week aan dat ze de menselijke maat bij de gemeente missen.

Cliënten vertelden eerder dat ze zich grote zorgen maken: