Verkeer in en rond de stad staat muurvast

Op zowel de Ring als op de binnenwegen staan lange files. De oorzaak is vermoedelijk deels de sluiting van de IJtunnel.

Op de A10 West, A10 zuid en A10 Oost staan flinke files. In de stad staat het verkeer op verschillende plekken, zoals de Middenweg in Oost en de Aalsmeerweg in Zuid, stil. Het gaat vooral om de wegen van en naar de Ring.

Ook rond het Centraal Station is het zeer druk. "Politie voor en achter de tunnel en het staat he-le-maal vast!", laat een automobilist weten. "Iedereen loopt te toeteren."

De IJtunnel richting Noord is al sinds gisterochtend dicht vanwege een technisch probleem. Daarnaast is de Piet Heintunnel vanwege uitgelopen werkzaamheden al vele maanden afgesloten.