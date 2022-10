Kale & Kokkie hopen op een getergd Ajax: "Tadic verdient die fluitconcerten niet"

Hoe gaat Ajax om met de doffe dreun die Napoli vorige week uitdeelde in de Champions League?

Zaterdagmiddag in de wedstrijd tegen Volendam moet een tot op het bot gemotiveerd Ajax al laten zien wat ze waard zijn, zeggen Kale & Kokkie in deze podcast. En de trainer zal met een beter strijdplan moeten komen voor woensdag, uit tegen Napoli. "Wat zat Schreuder nou te doen op de bank dinsdag; was hij de Donald Duck aan het lezen ofzo?"