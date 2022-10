Pubquiz in het teken van 750 jaar Amsterdam: "Appeltje-eitje omdat ik hier geboren ben"

In café Lust in Zuid testten gisterenavond 12 teams hun kennis tijdens de Amsterdamse Pubquiz. Omdat Amsterdam bijna 750 jaar bestaat, worden er op tientallen plekken in de stad quizzen gehouden. De winnaars mogen naar de grote finale in de Nieuwe Kerk op 29 oktober.

De quiz, die in totaal acht rondes telt, neemt je mee door de rijke geschiedenis van het bijna 750-jarig bestaan ​​van de stad. Waar de een in een fractie van een seconde alle Amsterdamse burgemeesters vanaf de Tweede Wereldoorlog kan opsommen, heeft een ander de nodige moeite met het opnoemen van de Amsterdamse hoofdgrachten. "Het doel is winnen, secundair gezelligheid", vertelt een bezoeker met een kwinkslag. "Ik heb de nodige voorbereidingen getroffen, ik schat mijn kansen hoog in."

Tactieken

De deelnemers hanteren verschillende tactieken om er met de winst vandoor te gaan. Sommigen leunen op kennis, anderen proberen in het hoofd van de tegenstander te kruipen. "Ik ben hier vroeg naartoe gekomen, heb alle mensen goed bekeken en toegelachen. Net een staredown, dus ik denk dat ik een goede beurt maak straks", aldus een bezoeker. Een andere deelnemer bekent stiekem gebruik te gaan maken van zijn telefoon. "Of dat valsspelen is? Alles is geoorloofd, eyes on the prize."

Ook voor de echte stadskenners zaten er een paar flinke hersenkrakers tussen, maar al met al vonden velen de quiz goed te doen. Tot en met 15 oktober is de quiz te spelen op verschillende locaties in de stad. Naast cafés valt er ook mee te spelen bij buurthuizen, verzorgingstehuizen, bibliotheken en culturele podia.

Per locatie mag het winnende team één speler afvaardigen naar de finale: de Grote Amsterdam quiz in de Nieuwe Kerk. Op 29 oktober zal daar worden bepaald wie zich tot de stadskenner van het jaar kroont.