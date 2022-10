Cultureel studentencentrum CREA bestaat 50 jaar: "We waren gek"

Het cultureel studentencentrum van de UvA en de HvA - CREA- viert haar 50-jarig bestaan. CREA werd eind jaren zestig opgericht om studenten de kans te geven om zich creatief te uiten. Al snel ontstond er een cursusaanbod: dans, theater, film, fotografie, schrijven of schilderen. Alles was - en is nu nog steeds - mogelijk.

Een halve eeuw CREA is natuurlijk reden voor een feestje. Al had dat feestje volgens CREA-directeur Dennis van Galen twee jaar geleden ook al gevierd kunnen worden. "Het is niet precies duidelijk wanneer nou echt het startpunt van CREA is geweest. Er is geen akte van oprichting of iets dergelijks. Eind jaren zestig is alles een beetje gaan samenklonteren tot wat nu CREA is."

Dat het begon op de Herengracht 88 is wel zeker. "Een aantal studentenverenigingen hield zich bezig met kunstuitingen. Er was er een met dans, een katholieke club met een koor, en er was een filmclub. Die zijn samen in een pand op de Herengracht gaan zitten, met het idee om samen dingen te gaan doen. Dat is een hele rumoerige, rommelige tijd geweest, maar daar is de wel de start geweest van CREA."