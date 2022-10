Kale & Kokkie na tweede dreun in Napoli: "Ajax' verdediging moet nu echt om"

Na de oorwassing in Amsterdam ging Ajax gisteravond ook in Napoli met 4-2 over de knie.

Kale & Kokkie zijn er weer behoorlijk "sjaggie" van. Het liefst zien de twee supporters-in-hart-en-nieren een paar wijzigingen, en dan vooral in de verdediging. "Hoe is het mogelijk dat Owen Wijndal totaal niet meer in beeld is?" Aan een voorspelling over een opleving in de wedstrijd van zondag tegen Excelsior wagen ze zich even niet. "Het gaat voorlopig om het sprokkelen van de puntjes."