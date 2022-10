Halsema over prinses Amalia: "Je hart huilt, dat een jonge vrouw zo onvrij wordt gemaakt"

Burgemeester Femke Halsema noemt de extra beveiliging van prinses Amalia en haar verhuizing 'een drama dat zich voltrekt'. Dat zei ze vanavond tijdens een vergadering in de Stopera.

VVD-fractievoorzitter Claire Martens stelde vragen aan Halsema. Zij sprak van een 'hele spijtige gebeurtenis' en van een trend dat vrijheid en veiligheid onder druk staan in Amsterdam.

Onvrij

Halsema zei dat ze al enige tijd op de hoogte was van de situatie. "Je hart huilt hierom. Dat zo'n jonge vrouw, die al zo beklemd is in haar vrijheden vanwege haar positie, zo onvrij wordt gemaakt."

Maar ze wees erop dat het niet het gevolg is van Amsterdam. "Het is een probleem. Het is niet zo dat het zich elders niet afspeelt."

Vanzelfsprekend

De beveiliging van Amalia is de verantwoordelijkheid van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) van de politie en de landelijke diensten. Halsema zegt dat de gemeente en Amsterdamse politie wel 'vanzelfsprekend al onze medewerking' geven als om hulp wordt gevraagd als Amalia hier woont of rondloopt.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima lieten zich vandaag voor het eerst over de situatie uit. Ze vertelden dat Amalia nu in Den Haag woont en alleen voor haar studie buiten komt.