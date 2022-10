Politie zet 'selectiepaal' in om etnisch profileren te voorkomen bij wapencontroles

De politie gaat de komende tijd gericht op wapens controleren in de stad. Vijf gebieden zijn hiervoor geselecteerd, die worden gezien als ‘veiligheidsrisicogebieden’. De eerste controle heeft plaats gevonden op het Museumplein. In Amsterdam Informeert kijken we mee met deze controle. Ook spreken we Karin van Baarle van de politie over het doel van deze wapencontroles.

AT5

De gerichte wapencontrole is onderdeel van de gehele wapenaanpak in de stad. Vorig jaar werd ook gecontroleerd op wapenbezit en nu wordt de proef voortgezet. "Al geruime tijd zien we dat, met name onder jongeren, de toename van het dragen van wapens en daarmee ook de wapen gerelateerde incidenten toeneemt", legt portefeuillehouder Jeugd & Wapens Karin van Baarle uit. "Dit is dan ook de aanleiding geweest voor de proef vorig jaar."

Quote "Ik moet gewoon mijn tram pakken en dan word ik zomaar gefouilleerd" Voorbijganger

De controle wordt op a-selectieve wijze gehouden. Kinderen onder de 12 jaar, mensen met kleine kinderen en personen van 65 jaar en ouder worden niet gecontroleerd. Er is gekozen voor vijf ‘veiligheidsrisicogebieden’ in de stad. "Dit zijn de gebieden waar het aantal wapengerelateerde incidenten en de ernst van de incidenten het hoogste is", volgens Van Baarle. Ook is er gekeken naar de veiligheidsbeleving van bewoners in het gebied.

Gerichte wapencontrole - AT5

Kritiek Amsterdammers die we spreken zijn verdeeld over de wapencontrole. ''Ik vind dat het te ver gaat'', vertelt een jongen. "Ik moet gewoon mijn tram pakken en dan word ik zomaar gefouilleerd", vertelt een andere jongen. Ook zijn mensen bang dat er etnisch wordt geprofileerd. ''Het is gek omdat je aan de hand van gezichten of huidskleur gaat bepalen wie zoiets bij zich zou kunnen dragen'', vertelt een dame. ''Maar aan de andere kant, er is zoveel criminaliteit en narigheid dus het is wel een goed statement'', voegt ze toe. "Voor deze nieuwe periode hebben we uitdrukkelijk de evaluatie punten van de vorige keer meegenomen", vertelt Van Baarle. Vorig jaar was er veel kritiek op de controles omtrent het etnisch profileren in relatie tot de gerichte wapencontrole. "Gelukkig is uit de evaluatie gebleken dat er geen sprake was van etnisch profileren en dat de controle door burgers heel positief is geëvalueerd", aldus Van Baarle. Dit jaar wordt ook gebruik gemaakt van technische middelen, zoals een handscanner en een detectiepoortje. "Dit hebben we gedaan, zodat de controle minder aangrijpend wordt voor de persoon die het ondergaat", volgens Van Baarle. Daarnaast is er ook een selectiepaal ontwikkelt om de a-selectiviteit te kunnen waarborgen.