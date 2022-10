Burgemeester, politie en justitie vinden komst omstreden Icke 'zeer ongewenst'

"David Icke heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan die onacceptabel en diep kwetsend zijn. De driehoek vindt de mogelijke komst zeer ongewenst", schrijft de Amsterdamse driehoek. Ze begrijpen daardoor ook dat de locatie van zijn speech op de Dam als niet geschikt wordt gezien.

Icke is voor een demonstratie op 6 november uitgenodigd door Samen Voor Nederland. De driehoek heeft contact met de organisatie over de komst van Icke. "We doen een zwaar beroep op de organisatie om de uitnodiging aan Icke in te trekken en in ieder geval uit te wijken naar een andere plek in de stad."

Toegang tot Nederland weigeren

De gemeente mag vanwege de wet zich niet bemoeien met de inhoud van een demonstratie. Daardoor is het voor de driehoek niet mogelijk om vooraf een verbod op te leggen om te spreken. Wel heeft de gemeente de IND verzoekt om te onderzoeken of Icke de toegang tot Nederland kan worden geweigerd.

Als Icke naar Nederland komt dan kan het Openbaar Ministerie optreden als hij zich tijdens de toespraak schuldig maakt een strafbare feiten. "Een eventuele toespraak zal door de Officier van Justitie nauwlettend worden gevolgd om te beoordelen of er strafbare uitingen worden gedaan", aldus de driehoek. Ook wordt de demonstratie 'scherp' in de gaten gehouden. "Indien mogelijk en nodig zullen we deze verplaatsen of anderszins optreden."

Theorieën

Icke zelf onderzoekt naar eigen zeggen al sinds de jaren '90 hoe de wereldmacht precies in elkaar steekt. Daarbij verspreidt hij ideeën uit De Protocollen van de Wijzen van Sion, een fictief document waaruit zou moeten blijken dat er al sinds de 19e eeuw een Joods complot bestaat om de wereldmaatschappij te verwerven.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) liet zich dinsdag al kritisch uit over de komst van Icke. Ze wijzen erop dat er in de complottheorieën van Icke antisemitische denkbeelden naar voren komen. 'Icke gaat zo ver dat hij de Holocaust in twijfel trekt en beweert dat er met de geschiedenis van de naziperiode is geknoeid, waarbij hij de processen van Neurenberg veroordeelt en zelfs oproept andere ‘visies’ op de Holocaust te onderwijzen op scholen', schrijft het Cidi op haar website.