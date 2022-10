Gasten mogen Krasnapolsky weer in na brand

In de kelder van hotel Krasnapolsky is vanochtend brand uitgebroken. Het hotel moest daardoor ontruimd worden en de ruim vijfhonderd gasten moesten de Dam op, sommigen in badjas en op badslippers. De brand is inmiddels onder controle en de gasten mogen een voor een weer naar hun kamers.

De eerste melding van de brand werd iets voor 7.45 uur gedaan. Meerdere ambulances, brandweerwagens en agenten kwamen naar het hotel. Het deel van de Dam rondom het Nationaal Monument werd direct afgezet met roodwitte linten.

De vijfhonderd gasten die het hotel moesten verlaten werden opgevangen in naastgelegen gebouwen. De brandweer heeft ter plekke twaalf mensen nagekeken vanwege het inademen van rook, allemaal personeelsleden van het hotel. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen. Hoe het vuur is ontstaan is niet duidelijk.

Brandgeur

"Er werd vanmorgen op de deur geklopt", vertelt een Amerikaanse hotelgast aan AT5. "Toen moesten we heel snel uit onze kamers. Mijn tas en al mijn spullen liggen nog binnen. We gaan nu naar een ander hotel. Ik heb geen idee wat er gebeurd is, ik heb niks van de brand gezien. Maar je ruikt het nog wel, nu nog steeds."

Omdat er in het hotel zelf geen concentratie van schadelijke stoffen werd aangetroffen mochten de gasten in het begin van de middag hun kamers weer in. De kelder, waar de brand dus ontstond, is nog niet vrijgegeven. Daar wordt technisch brandonderzoek uitgevoerd om de oorzaak van de brand te achterhalen.