Het belangrijke groen in de stad: "Een Wadi? Hoe spel je dat?"

Groen in de stad is belangrijk voor onder andere betere luchtkwaliteit, meer verkoeling en een hogere biodiversiteit. In aflevering 2 van Amsterdam Springt op Groen spreken we Amsterdammer Els de Vos, die vol enthousiasme twee gemeentelijke plantsoenen onderhoudt. Ook laat stadsecoloog Geert Timmermans op het Bellamyplein zien hoe groen problemen kan oplossen.

Dat groen belangrijk is, weet Els de Vos maar al te goed. In Oost onderhoudt ze, naast haar eigen tuin, twee gemeentelijke plantsoenen in de buurt. Eerst heeft de gemeente de oude beplanting eruit gehaald en daarna kon De Vos samen met buren haar eigen beplanting erin zetten. "Het werd snel een enorme verrijking", volgens De Vos. "Er kwamen heel veel vlinders en heel veel vogels. Ook hommels en bijen kwamen; de insecten die we zo nodig hebben in de stad."

De Vos leidt vanuit Buurtgroen 020 ook vrijwilligers op die hiermee willen helpen. Ze merkt dat ze anderen motiveert met haar groene vingers en dat is precies de bedoeling volgens haar. "Mijn doel is dat mensen zien dat je met hele kleine ingrepen het verschil kunt maken."

"Het is leuk om in groen te wandelen, maar het kan ook water bergen en verkoelen" Geert timmermans - stadsecoloog

In West vlakbij de Foodhallen ligt het Bellamyplein. Dit is volgens stadsecoloog Geert Timmermans een heel mooi voorbeeld van hoe je met groen problemen kan oplossen. "Hier was namelijk vaak wateroverlast en dit is nu opgelost door de aanleg van een wadi. Vroeger stonden om het plein alleen maar parkeerplaatsen en waren er grote hoogteverschillen waardoor al het water hierheen stroomde", legt Timmermans uit.

"Om het oude pleintje hebben we een wadi aangelegd", vertelt Timmermans. Voorbijgangers lijken niet echt op de hoogte van wat dit is. "Een wadi? Hoe spel je dat? Oh, nee dan weet ik het nog niet" zegt een man. Een andere vrouw denkt dat het een soort kruid is. Geert Timmermans: "Een wadi is een soort greppel waar al het water naartoe kan stromen. Zo kan al het water uitzakken naar de ondergrond." Volgens Timmermans kan een wadi ook gemaakt worden van steen, maar er is juist gekozen voor groen. "Zo vergroten we de biodiversiteit, het aantal planten en dieren in de stad."

Maar niet alleen biodiversiteit is belangrijk volgens Timmermans. Groen heeft meerdere voordelen en kan helpen met meerdere problemen in de stad. "Het is natuurlijk leuk om in groen te wandelen, maar het kan ook water bergen en het voorkomt ook hittestress", vertelt Timmermans. Ook verhoogt groen de woonkwaliteit, volgens Timmermans. "En dat is net zo belangrijk, dat je graag in zo'n stad wilt wonen."