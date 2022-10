Politie zet groot in op taxicontroles tijdens ADE: "Verkeersovertredingen en frauduleuze handelingen"

De politie heeft rondom het Amsterdam Dance Event flink ingezet op het controleren van taxi's. Dat resulteerde in een flink aantal processen-verbaal. In totaal werden er 67 opgemaakt door de politie, waaronder één voor stelselmatig frauderen met de boordcomputer.

De politie werkte samen met handhaving en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). "Vanwege de enorme drukte rondom de ADE hebben wij zowel opvallend als onopvallend ingezet op taxi overlast", schrijft de politie.

Fraude met boordcomputer

Alle controles hebben uiteindelijk geleid tot 67 processen-verbaal. "Voor verkeersovertredingen, technische gebreken en frauduleuze handelingen in de boordcomputer." Daarnaast zijn er tientallen rapporten opgesteld van 'last onder dwangsom' en diverse onderzoeken opgestart.

De politie kwam na onderzoek bij één taxichauffeur uit op 'stelselmatig frauderen met de boordcomputer'. "De taxichauffeur weigerde inzage te geven in zijn zakelijke ritgegevens in de app van zijn vervoerder. Hij is aangehouden voor het niet voldoen aan een bevel of vordering. Uit nader onderzoek zal blijken hoe ver het frauderen is gegaan en hoe zwaar de straf zal worden."