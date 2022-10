Stad NL V Tuinieren met gevaar voor eigen leven: de Straten in de Domselaerstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Domselaerstraat in Oost.

In de Domselaerstraat wonen genoeg mensen met groene vingers. Toen de gemeente aangaf ze de verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijk groen aan de buurtbewoners wilde overdragen lieten zij hier geen gras over groeien. Kruidenplanten, citroenbomen en allerlei soorten bloemen groeien er nu in de straat. Maar tuinieren is niet altijd even rustgevend als het klinkt. Zo kun je van de een op de andere dag je been breken terwijl je je tulpen aan het verzorgen bent. Is het allemaal wel zo rooskleurig de wereld van het tuinieren?

Als eerst spreken we Henry. Hij is een van de initiatiefnemers van de overname van de vier tuintjes. "De tuintjes waren er wel al, maar nogal verwaarloosd." Henry heeft elk tuintje een thema gegeven. Van het kruidentuintje, historische en ontheemde tuintje tot het bloementuintje. We nemen ze even met hem door.

Door je tuintrap zakken is iets wat niemand wil meemaken. Gelukkig kan Meis het verhaal navertellen. Na haar val heeft ze haar been geblesseerd en een poos door moeten brengen in een revalidatiecentrum. Ze vertelt dat ze een lange tijd haar tuin niet in wilde kijken, maar nu wel weer. "Het was even griezelig."

Gaby woont in het voormalig burgerziekenhuis. Haar prachtige groene tuin springt er meteen uit. "Er kwamen hier zelfs mensen trouwfoto's maken". Van Dalia's, klimop tot aan geranium, je kan het zo gek niet bedenken of het is te vinden in de tuin van Gaby. Als een soort Freek Vonk moet je door de tuin heen wurmen om elke hoek te kunnen zien, maar elke botsing met een tak is het waard.

