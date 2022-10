Gemeente gaat samenwerken met DUO om schulden bij jongeren in beeld te krijgen

De samenwerking houdt in dat DUO een melding stuurt naar de gemeente als een jongere een betalingsachterstand van minimaal 270 euro heeft en niet op het aanbod van een betalingsregeling reageert. Vervolgens moet een medewerker van een buurtteam in de stad contact opnemen met de jongere. Die moet beoordelen wat er aan de hand is en hoe het probleem opgelost kan worden.

Studieschuld

Volgens de gemeente geeft één op de vijf jongeren in de stad aan problematische schulden te hebben en heeft ruim 80 procent van die jongeren een studieschuld. Veel van die jongeren hebben daarnaast ook schulden bij andere partijen dan DUO.

"Jongeren met schulden zijn vaak niet in beeld bij de gemeentelijke schuldhulp", zegt wethouder Marjolein Moorman. "Vaak schamen ze zich of weten ze niet dat er hulp beschikbaar is, zodat ze niet of te laat aan de bel trekken."

Tijdelijk

Bij een positieve evaluatie kan die samenwerking worden doorgezet, laat de gemeente weten. Voor de samenwerking hebben DUO en de gemeente toestemming gekregen van minister Carola Schouten (Armoedebeleid). Naar verwachting start de pilot begin volgend jaar.