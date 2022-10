Stad NL V Moeilijke jongeren op het rugbyveld: project Turnover van start in Amsterdam

Respect, discipline en kameraadschap. Het zijn drie belangrijke kernwaarden in de rugbysport. Kernwaarden die project Turnover gebruikt om jongeren weer op het juiste pad te krijgen. Turnover is overgewaaid vanuit Groot-Brittannië en bestaat in Nederland nu bijna tien jaar. Dit jaar is het hoofdkwartier van Turnover verhuisd naar het Nationaal Rugbystadion in Amsterdam.

Project Turnover startte negen jaar geleden in Alkmaar. Oprichter en directeur Joeri Peperkamp werkte vroeger in de gesloten jeugdzorg en besloot dat het beter kon. "De jongeren die wij begeleiden komen met Turnover dagelijks in aanraking met rugby, maar ook andere sporten als boksen, jiujitsu en basketbal. De jongeren worden worden bij ons aangemeld door de gemeente, de ouders of justitie. De jongeren komen bij ons voor een periode van drie tot maximaal negen maanden. In die periode proberen we ze door sport weer terug te krijgen naar school. We hebben een heel team dat met de jongeren aan de slag gaat. Om vanuit beweging die jongeren weer aan de gang te krijgen."

Het groepje jongeren dat in Geuzenveld op het rugbyveld staat, is nu zo'n drie maanden verder. Het is een gemengde groep. Jongens en meisjes, zo tussen de 12 en 16 jaar oud. Vrijdag was er een officieel momentje om de verhuizing naar Amsterdam te vieren. Aanwezig waren onder meer voormalig Brits rugbyinternational Delon Armitage en de Nederlandse Fabian Holland (20), die rugbyt in Nieuw-Zeeland en een van de ambassadeurs is van Turnover. "Wat Joeri en de mensen van Turnover hebben gedaan is echt heel speciaal. Om al deze jongeren zo te zien. Dat er een nieuw pad voor ze gecreëerd door rugby. Dat is gewoon enorm gaaf." Joeri is trots dat Fabian erbij is vandaag. "Hij is gewoon een waanzinnig rolmodel voor deze jongeren."

rugbyspeler Fabian Holland

Volgend jaar bestaat Turnover tien jaar. "Van de 950 jongeren die we tot nu toe hebben geholpen is 80 procent weer terug naar school of aan het werk", zegt Joeri. "Maar wat ik veel belangrijker vind is dat 65 procent van onze jongeren niet meer terugvalt in oud gedrag. Ze komen niet meer in beeld bij de politie. Ik denk dat dat wel een heel goed cijfer is. Niet alleen voor de jongere, maar ook voor ons."