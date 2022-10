Zolder omgebouwd tot 'kalkoen-koekoeksklok': "Hij heeft een goed tongetje"

Als je over de Ten Katemarkt loopt kan het dat je vanuit de Hasebroekstraat ineens een wat vreemd geluid hoort. Dat is namelijk de kalkoen van kunstenaar Simon Wald-Lasowski. Als een ware koekoek komt het beest elk half uur naar buiten. Tot groot plezier van de buurt. "Dit zijn de kleine dingen die het leven leuk maken", zegt de overbuurman.

"Ik liep naar de loods en toen hoorde ik 'm opeens. Dan denk je: waar komt dat geluid vandaan? Maar erg leuk om te zien", zegt een marktverkoper. Zijn collega vult aan: "De eerste dagen hadden we het niet eens door, want je kijkt niet de hele tijd naar boven. Totdat we al die mensen de hele tijd zagen filmen."

Als de twee de notenkraam even verlaten en naar de kalkoen komen kijken, valt vooral één eigenschap van de vogel op. "Het tongetje hadden we nog niet gezien. Het tongetje is heel leuk. Het is een heel goed tongetje. Hij komt ook steeds verder. Een extra dimensie aan de kalkoen."

Sinds zaterdag komt de kalkoen uit zichzelf uit het raam, maar de afgelopen week moest Simon het beest nog zelf naar buiten duwen. "We waren hier elk half uur als een soort Quasimodo op zolder aan het duwen en aan het trekken. Dat zal ik denk ik wel missen. Dat je zo fysiek betrokken ben bij het werk vind ik eigenlijk wel mooi."

De kalkoen van Simon is in elk geval nog te bewonderen tot en met januari.