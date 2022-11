Misdaad NL V Vrouw (65) met vuist op hoofd geslagen bij verkeersruzie: "Waar heb ik dit aan verdiend?"

Op 19 mei wordt een 65-jarige vrouw die met haar auto over de Nassaukade rijdt het slachtoffer van vernieling en mishandeling. Dit gebeurt na een verkeersruzie met de bestuurder van een scooter. Hierbij wordt haar raam ingeslagen en krijgt ze meerdere vuistslagen op haar hoofd en in haar gezicht. In Bureau 020 deze week vertelt het slachtoffer haar verhaal en tonen we de beelden.

Het slachtoffer rijdt die avond rond 19.00 uur over de Nassaukade in West als ze ter hoogte van de Jacob Catskade, net over de brug richting het Nassauplein, achter zich een scooter met daarop twee personen over de weg ziet slingeren. Bij de verkeerslichten gebaart ze via haar spiegels of ze aan de kant willen gaan. Daarop probeert de bestuurder van de scooter, de verdachte, haar spiegels stuk te trappen. Als het slachtoffer bij de eerstvolgende verkeerslichten stilstaat, stapt de verdachte van zijn scooter en rent richting de auto van het slachtoffer. Hij balt zijn vuisten, slaat haar raam in, schreeuwt hard en raakt haar vervolgens met meerdere vuistslagen op haar hoofd en in haar gezicht.

Quote "Ik dacht alleen maar: shit, als-ie nu een pistool zou hebben, zou hij mij dooschieten" Slachtoffer

De verdachte gaat er vervolgens te voet vandoor in de richting van de Spaarndammerbuurt. Het slachtoffer blijft achter, en rijdt direct door naar het dichtstbijzijnde politiebureau, aan de Houtmankade. Pas daar dringt het tot haar door wat ze zojuist heeft meegemaakt. "Op het moment dat de persoon naast mijn auto stond, heel hard: kankerhoer! schreeuwde en met twee vuistslagen mijn raam inkinkelde. Toen keek hij mij aan en dacht ik alleen maar: shit, als hij nu een pistool zou hebben, dan zou hij mij dood schieten", aldus het slachtoffer.

Heftig incident Op de foto's is te zien dat de verdachte naast de auto van het slachtoffer staat op het moment dat hij de ruit ingeslagen heeft. Vervolgens is te zien dat de verdachte, eerst met zijn scooter helm in de hand en daarna weer op zijn hoofd, in de richting van de Spaarndammerbuurt loopt. "Het verhaal van het slachtoffer geeft goed aan hoe heftig dit incident is geweest", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Wij willen weten wie hier verantwoordelijk voor is. Heb je informatie over de verdachte? Neem dan contact met ons op."